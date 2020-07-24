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Ayasofya'da namaz kılındı Yunanlar yas ilan etti

Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınması 'da, deprem etkisi yarattı. Yunan kilisesi, bugün öğle saatlerinde için çan çaldı ve bayrakları yarıya indirdi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Ayasofya'da namaz kılındı Yunanlar yas ilan etti

Yunanistan'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin yol açtığı şok artarak sürüyor. Yunan kilisesi, kararı protesto etmek için ülke genelindeki kiliselerde öğlen vakti çan çalacak ve bayrakları yarıya indirecek. Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi.

SELANİK'İ HEDEF ALIYORLAR

Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunanistan'daki aşırı sağcı ve radikal dinci grupların ise Atina ve Selanik'te gösteriler yapması bekleniyor.

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