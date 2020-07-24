Ayasofya Camii'nin ibadete açılması Şahan Gökbakar'ın gücüne gitti! Neden bu kadar zorunuza gidiyor?

İşte Şahan Gökbakar'ın Ayasofya Camii'nde ibadet eden cemaate sözlerinin ardından gelen tepkiler;

'Konu tatil olunca neden ses çıkarmadın?', 'Keşke bunu kendine de söylesen tatile çıktığın zaman', 'Niye dini bir ibadet olduğunda hepinizin bu kadar zoruna gidiyor? Madem bu kadar sosyal mesafeyi önemsiyorsunuz sizde gitmeyin tatillere gidin evinizde kalın'