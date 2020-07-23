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Son dakika: Almanya'dan sevindiren haber! Seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

Son dakika haberi... A Haber'den Elif Saatçioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, , , , ve Aydın'a turizm yasağını kaldırıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Almanya'dan sevindiren haber! Seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

Son dakika haberi: Almanya, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. A Haber'den Elif Saatçioğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre; resmi açıklama yarın veya öbür gün yapılacak.

Edinilen bilgiye göre; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a Alman turistler gelecek. Yasağın ilerleyen süreçlerde diğer illere de kaldırılması bekleniyor.

Almanyadan sevindiren haber! Seyahat kısıtlamasını kaldırıyor ALMANYA'DAN SEVİNDİREN HABER! SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRIYOR

KOCA VE ÇAVUŞOĞLU ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.

Türkiye'ye gelen DSÖ Direktörü de Türkiye'deki önlemleri överek, yasak uygulamasının kaldırılması için görüş beyan etmişti.

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