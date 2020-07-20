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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...
Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili", şimdiden Türk otomotiv sanayiinin her kademesinde heyecan yaratmışa benziyor. OİB Başkanı Baran Çelik, Gemlik'te temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili" projesinin, ihracatçılar açısından motivasyon kaynağı olacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 20.07.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 08:48
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