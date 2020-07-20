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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili", şimdiden Türk otomotiv sanayiinin her kademesinde heyecan yaratmışa benziyor. OİB Başkanı Baran Çelik, Gemlik'te temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili" projesinin, ihracatçılar açısından motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 08:48
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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek "Türkiye'nin Otomobili", şimdiden Türk otomotiv sanayiinin her kademesinde heyecan yaratmışa benziyor.

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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Nitekim Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu projenin, ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Gemlik'teki fabrikanın, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını vurgulayan Çelik, "Yerli otomobil üretimi, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak" değerlendirmesini yaptı.

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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, şöyle devam etti:

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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yerli otomobil...

"Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi; elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar gibi yeni trendlerle çevrili. Otomotivin yeni ekosisteminde araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor.