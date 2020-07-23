FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 14 kişi yakalandı
Son dakika haberi göre... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.
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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf, 15'i ihraç, 1' emekli olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
15 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.