FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 14 kişi yakalandı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf, 15'i ihraç, 1' emekli olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.