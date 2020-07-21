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Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün şifreli haberleşme programı kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankarada FETÖ operasyonu! ByLock kullanıcısı 31 şüpheliye gözaltı kararı SON DAKİKA: ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! BYLOCK KULLANICISI 31 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

31 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, HTS analizleri ve yazışmalar sonucu ByLock kullandığı belirlenen 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİS PEŞLERİNDE

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerden 4'ünün kamu görevinden ihraç edildiği, 8'inin ise aktif görevde olduğu belirtildi.

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