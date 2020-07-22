Halkın parasıyla parti yemeği! İmamoğlu faturayı İBB'ye ödetmiş...

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı.

Toplantıya aralarında AK Partili ve MHP'lilerin de olduğu 19 büyükşehir belediye başkanı ise davet edilmedi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi. Toplantının CHP'nin parti faaliyeti olduğu, organizasyon için harcanan 319 bin 780 liralık faturanın CHP Genel Merkezi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.







Sayıştay'ın İBB hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor. İşte detaylar:

İBB Başkanlığı Denetim Raporu'nda "11 ilin büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen ve başkanların beraberindekilerle birlikte toplam 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş gibi bir bedel belediyeye fatura edilmiştir" denildi.

Sayıştay'ın; İBB Başkanlığı Denetim Raporu'nu inceleyeceği, İBB hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor.







Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda toplantıya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.





Hizmet sözleşmesine göre 110 misafir için kişi başı 430 TL yemek ücreti ödendiği görülüyor. Yemeğe katılanların sadece şaraplarını açmak için ise 50 TL "Buşon ücreti" ödendiği anlaşılıyor.







HALKIN PARASINI YAĞMALIYORLAR

İmamoğlu'nun; CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken faturayı İBB'ne ödetmesi tepkiyle karşılandı. İşte tepkiler:

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş: Kişi başı 6 bin 395 liradan 50 kişiye belediye bütçesinden yemek ısmarlamış. Bir öğünde 319 bin 780 liralık yemek yemişler. Belediyeyi resmen çiftliğe çevirmişler. Halkın parasını yağmalıyorlar. CHP zihniyetinin işbaşında olduğu hergün israftır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Sayın başkan 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına kişi başına 6 bin 395 TL'den yemek veriyor. 6 bin 395 TL, 3 tane asgari ücret ediyor.

Sabah