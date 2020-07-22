Tüm Türkiye onu arıyordu! Damla Horuz mesaj paylaştı...

Peşinden yayınladığı ikinci videoda ise Damla kendisinin polise gideceğini belirterek, "Ben buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ailemden korktuğum için jandarmada ailemle yüz yüze geldiğimde jandarmaya bir şey diyemedim, kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen birincisinde tamam affettik ikincisinde bari yurda yerleştirelim demediler. Ben şu an çok rahatım, çok güvendeyim, kaçırılma gibi bir durumda yok ben kendi isteğimle evden çıktım. Ben ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum. Bakın benim var daha ne kadar rahat olabilirim. Bu yüzden biraz kafa toplamak istiyorum, kafamı topladığım zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum iyi geçeler diliyorum" ifadelerinde bulundu.