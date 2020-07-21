Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan meslek lisesi tavsiyesi
LGS tercihleri hakkında resmi Twitter adresinden paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek lisesi için tavsiyede bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında, "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı.
Selçuk paylaşımında, "Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al" ifadelerini kullandı.