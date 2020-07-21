Son dakika: Eşini darbeden HDP Milletvekili Mensur Işık hakkında karar verildi

Ankara 1. Aile Mahkemesi'nin; 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında 6 ay evden uzaklaştırma kararı verdiği bildirildi.

Şiddete uğrayan Ebru Işık'ın ifadesini değiştirmediği öğrenildi. Ebru Işık'ın, Mensur Işık hakkındaki şikayetinden de vazgeçmediği kaydedildi.

MAHKEME; ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI ALDI

Ankara 1. Aile Mahkemesi; mağdur Ebru Işık'ın yaptığı başvuru değerlendirdi. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

HDP, MENSUR IŞIK HAKKINDA KARAR ALMADI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ilgili kararın muhtemelen bu hafta içinde alınacağını açıklamıştı. Oluç; "Mensur Işık'la ilgili, olay ortaya çıkar çıkmaz grup yönetimi olarak Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk, Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı olacaktır. Onu da sizlerle paylaşacağız" iddiasında bulunmuştu.

HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN İSTİFASININ ARDINDAN HDP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etmiş, HDP de; Tuma Çelik'in partiden ihraç ettiğini açıklamıştı.

KENAN KIRAN - SABAH