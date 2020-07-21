MECLİSE GELEN FEZLEKEDE İSE…

HDP Kadın Meclisi'nce 18 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada mağdur kadınla yaptıkları görüşmelerde mağdur kadının ısrarla sormalarına rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmadığı iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi: Kadın Meclisimiz, süreçten pandemi başlamadan önce haberdar olmuştur. İddialarda bahsi geçen kadınla 'kadının beyanı esastır' ilkemizle yaptığımız görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır. Haziran ayı sonunda Meclise gelen fezlekede ise taciz ve tecavüz iddiaları yer almıştır. Bu nedenle derhal disiplin süreci başlatılmıştır."