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Hakkari'de şehit düşen askerler Emre Büyükyıldırım ile Mustafa Ahmet Demir memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı (26) ve Piyade Sözleşmeli Er için ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Hakkari'de şehit düşen askerler Emre Büyükyıldırım ile Mustafa Ahmet Demir memleketlerine uğurlandı

ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı ve Piyade Sözleşmeli Er 'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarında taşıdığı şehitlerin naaşları helikoptere konuldu.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Büyükyıldırım'ın naaşı memleketi 'ya, Demir'in naaşı da 'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Rektörü Ömer Pakiş ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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