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Son dakika: PKK-KCK’nın sözde "gençlik topluluğu" (Komalen Ciwan) Türkiye sorumlusu tutuklandı

Son dakika... / terör örgütünün gençlik yapılanması sözde (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen / eski üyesi tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Son dakika: PKK-KCK’nın sözde gençlik topluluğu Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak'ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan HDP/MYK eski üyesi H.E.'ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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