Ayasofya'da ayrıntılar belli oldu!

İSTEYEN MOZAİKLERİ GÖRECEK

Kıble bölümünde 2 tane büyük tasvir var. Hz. Meryem tasviri ve bir de onlar 'Cebrail' diyorlar bir melek tasviri var. Bir de yan tarafta galerilerin olduğu yerde Hz. İsa'nın tasvirleri ve Hıristiyan tarihine ait başka tasvirler var. Zaten yandaki tasvirler namaza mani teşkil etmiyor. Kıble tarafından olmadığı ve namaz kılarken görülmediği için onlarda bir sıkıntı yok. Bunların kapatılması, üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi söz konusu değil. İsteyen gidip o mozaikleri görebilecek. Burası Allah'ın evi, herkese açık."

Hürriyet