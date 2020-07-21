Demet Akalın Pınar Gültekin’le ilgili paylaşımına açıklık getirdi!

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Gelen bu acı haber sonrasında sosyal medya yaşananlara tepki gösteren çok sayıda mesajla dolup taştı. Ünlü isimlerde sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine isyan etti. Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaşımı ise tepki yarattı.

DEMET AKALIN'IN TEPKİ ÇEKEN PINAR GÜLTEKİN PAYLAŞIMI!

Akalın, Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Akalın'a tepki gösterdi.

Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı:

"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"