Son dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son dakika... MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
NE DEMİŞTİ?
NE DEMİŞTİ?
Cemal Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.