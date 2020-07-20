Son dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

NE DEMİŞTİ?



Cemal Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.