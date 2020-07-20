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Son dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Son dakika... Milletvekili , basına yansıyan açıklamaları nedeniyle talebiyle disipline sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

NE DEMİŞTİ?

Cemal Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

Son dakika: MHPli Cemal Enginyurta ihraç talebiyle disipline sevk edildi SON DAKİKA: MHP'Lİ CEMAL ENGİNYURT'A İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

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