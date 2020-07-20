Aydın’da mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu: 3 gözaltı

Bu sabah saat 05.30 sıralarında, Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'ndaki bir otomobilin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin Güven Serindere olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Otomobilin de Serindere'ye ait olduğu belirlendi. Akü firması bayiliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Serindere'nin cansız bedeni, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Olay yerinde yapılan araştırmada, cesedin yanında bulunan cep telefonundan Serindere'nin son olarak 3 kişiyle görüştünü tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.