Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Koronavirüs dünya genelinde etkisini devam ettirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz'a ait vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatin koronavirüs vakaları hakkında açıklama yapan Bakan Koca'nın paylaşımı;

"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."