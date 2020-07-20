Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, son 3 günde koronavirüs vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan 5'er ili açıkladı. İşte 20 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayıları.
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Koronavirüs dünya genelinde etkisini devam ettirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz'a ait vaka sayısını açıkladı.
Son 24 saatin koronavirüs vakaları hakkında açıklama yapan Bakan Koca'nın paylaşımı;
"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."