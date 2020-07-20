20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 20 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, son 3 günde koronavirüs vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan 5'er ili açıkladı. İşte 20 Temmuz'a ait .

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Koronavirüs dünya genelinde etkisini devam ettirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz'a ait vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatin koronavirüs vakaları hakkında açıklama yapan Bakan Koca'nın paylaşımı;

"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."

Son dakika: Bakan Koca 20 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı! Yeni vaka sayısı yükseliş sürüyor BAKAN KOCA 20 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI! YENİ VAKA SAYISI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA