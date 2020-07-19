Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'indeki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan ardından Taksim'e geçti ve burada yapımına devam edilen Taksim Camii ile Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Ayasofya Camii önünde toplanan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde oğlu Bilal Erdoğan ve torunuyla beraber Üsküdar Kısklı'daki konutundan çıkarak 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın camiye gelmesinden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergun Turhan da camiye geldi.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, yapılan hazırlıklar hakkında Bakan Ersoy ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık bir saat incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, camiden ayrılmadan önce de bir süre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.