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Yunan tarihçiden flaş Ayasofya itirafı! Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'nın yeniden ibadete açılması üzerine Yunan ve Bizans tarihçi itiraflarda bulundu. Ayasofya hakkında konuşan Ahrweiler, "Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü" dedi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Yunan tarihçiden flaş Ayasofya itirafı! Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü

Yunan ve Bizans tarihçi , 'nın statüsünün değiştirilme kararıyla tarihin tekerrür ettiğini belirterek, "Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü" dedi.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden en çok rahatsız olan ülkelerin başında gelen Yunanistan ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara girdi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili konuşan Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

BİZANS İMPARATORLUĞU İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ

Ahrweiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu'nun ikinci kez çöküşü olarak niteledi.

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