Yunan tarihçiden flaş Ayasofya itirafı! Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden en çok rahatsız olan ülkelerin başında gelen Yunanistan ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara girdi.