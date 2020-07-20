Başkan Erdoğan Ayasofya için özel üretilen halıları yakından inceledi

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım başladı. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını kaldırması ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 24 Temmuz'a yetiştirilmek için gece gündüz çalışılan Ayasofya'da dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın incelemeleri sırasında özel üretilen halı dikkatlerden kaçmadı. İlk kez görüntülenen halının yakından fotoğrafı da ortaya çıktı.

TÜRK RENGİ TURKUAZ TERCİH EDİLDİ

Ayasofya Camii için Manisa'da tasarlanan ve üretilen halılarda Türk rengi olarak bilinen 'turkuaz'ın tercih edilmezi dikkat çekti. Halıların üzerinde mimariye uygun desenler yer aldı. Halının üzerindeki iç mimariye uygun desenler beğeni topladı.

BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN İNCELEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ziyaretinde tüm detaylar hakkında bilgi aldı. Erdoğan özel üretilen ve bu hafta serilecek olan halıları dikkatle inceledi. Halılar hakında görevlilerden bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye çevrilen Ayasofya Camii, Danıştay'ın kararı kaldırmasının ardından yeniden ibadete açılmıştı. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı tarih 24 Temmuz olarak duyurulmuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1000-1500 kişinin cami içinde namaz kılabileceğini ifade etti. Erdoğan çevrede yapılacak çalışmalar ile açık alanda katılımın olabileceğini açıkladı.