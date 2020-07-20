Ermenistan'ın Tovuz bölgesini vurmasının nedeni: Ortak projeleri aksatmak

Bu koridor, Türkiye'nin Orta Asya'ya açıldığı, Hazar petrol ve doğalgazını Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan enerji ve taşımacılık hatlarının bulunduğu koridordur. Ermenistan'ın dışlandığı bu projeler bir taraftan Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'yi birleştiren ve Güney Kafkasya'nın dünyaya çıkış projeleridir, diğer taraftan da Azerbaycan ekonomisinin can damarıdır. Bu nedenle Azerbaycan'ın projelerini vurmakla ülkeye zarar vermek düşüncesi Ermenistan'da hâkim düşüncedir. Kısacası, Ermenistan'ın hedefinde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren projelere zarar vermek bulunduğu söylenebilir.

İŞGALİ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR

Ermenistan'ın neden Tovuz bölgesinde saldırıya geçtiği konusunda öne çıkan yorumlardan biri de dikkatleri işgal altındaki topraklardan farklı yöne çekme çabasında olduğu yönünde. İşgal altındaki toprakların kurtarılması Azerbaycan dış politikasının önceliği olduğu için başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere yetkililer tarafından ikili görüşmelerde ve uluslararası örgütlerle görüşmelerde sürekli olarak gündeme getiriliyor. Bu durum Ermenistan'ı rahatsız ediyor, çünkü Erivan bu meselenin unutulmasını ve işgalin devamını arzu ediyor.

Öte yandan, 2019'un sonlarından itibaren diplomatik alanda Azerbaycan, Ermenistan üzerinde ciddi bir üstünlük kurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Valday Forumu'nda yaptığı "Karabağ Azerbaycan'dır" açıklaması ve Bağımsız Devetler Topluluğu (BDT) Aşkabat zirve görüşmelerinde Ermenistan'ın milli kahraman olarak kabul ettiği Garegin Njdeh'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası ile işbirliği yapmasını gündeme getirmesi Nikol Paşinyan için ciddi bir diplomatik baskı oluşturdu. Paşinyan döneminde Rusya-Ermenistan ilişkilerinde yaşanan sorunları dikkate aldığımız zaman bu baskının önemi daha iyi anlaşılacaktır.