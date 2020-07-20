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İsrailli gazeteden küstah tehdit: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de 'ye alçakça tehditler savuran "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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İsrailli gazeteden küstah tehdit: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.

ALÇAK TEHDİTLER SAVURDU

Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.




PAPA'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

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