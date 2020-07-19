19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye iki ülke ile uçuşlarını Kovid-19 nedeniyle durdurdu

Son dakika: Türkiye iki ülke ile uçuşlarını Kovid-19 nedeniyle durdurdu

; 'den ve 'a yapılan uçuşlar salgın nedeniyle askıya alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Türkiye iki ülke ile uçuşlarını Kovid-19 nedeniyle durdurdu

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı'' denildi.

Son dakika: Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu TÜRKİYE İRAN ARASI UÇUŞLAR DURDURULDU

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine alındığını bildirdi. Kararın gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı. Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Kaynak: DHA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA