Son dakika: Türkiye iki ülke ile uçuşlarını Kovid-19 nedeniyle durdurdu

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı'' denildi.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine alındığını bildirdi. Kararın gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı. Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Kaynak: DHA