Başkan Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camii ile AKM'de incelemelerde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camii ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne gitti.
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Başkan Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne gitti.
Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.
Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.