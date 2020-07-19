Katar Emiri Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.