Katar Emiri Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakan�� Hulusi Akar'ı kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.
Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.