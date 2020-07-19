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Son dakika: İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında Suriye sınırında teslim oldu

Polisin ikna çalışması sonucu /'lı terörist, sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Son dakika: İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında Suriye sınırında teslim oldu

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: İkna edilen PKKlı terörist Suriye sınırında Suriye sınırında teslim oldu SON DAKİKA: İKNA EDİLEN PKK'LI TERÖRİST SURİYE SINIRINDA SURİYE SINIRINDA TESLİM OLDU

Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

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