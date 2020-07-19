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Son dakika: Afrin'de terör saldırısı! Yaralılar var

’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Son dakika: Afrin'de terör saldırısı! Yaralılar var

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, SMO aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin / tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, ve bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

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