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HDP’li Hüda Kaya'dan skandal hareket! Tecavüze uğrayan kadını ‘şikayet etme’ diye ikna etmeye çalışmış

  ile ilgili skandal bir iddia ortaya çıktı. HDP  Milletvekili Tuma Çelik’in bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Kaya’nın kadını ‘şikayetçi olmaması için’ ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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HDP’li Hüda Kaya'dan skandal hareket! Tecavüze uğrayan kadını ‘şikayet etme’ diye ikna etmeye çalışmış

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik'in bir kadına tecavüz etmesiyle ilgili başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düşerken yeni bir skandal daha patlak verdi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KADINI İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 yıl önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medya üzerinden Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken skandalın odağındaki Kaya'dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi HDP tarafından yapılan açıklamada; Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM'ye iletilen fezlekedeki iddialar Haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır.

Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir."

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