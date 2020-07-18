TOGG fabrikası Bursa'da yükselecek! Bakan Varank'tan flaş açıklama

Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi gün hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Varank, "Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek." dedi.

Ayrıntılar gelecek...