PKK çocukları “Orada her şey serbest, özgür olursunuz” diye kandırmış

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan S.B. ve R.B'ye "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 2 yıl 21'er ay, M.B'ye de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından verdiği 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, kandırılarak dağa götürülen 15 yaşından küçük çocuğun kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.