Almanya'dan PKK itirafı! Destek üzerine destek veriyorlar
Almanya iç istihbarat birimi BfV, terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini ortaya döken itiraf gibi bir rapor yayınladı. Bulduğu her fırsatta Türkiye'yi hedef alan hain örgütün Almanya'daki faaliyetleri ise şok etkisi yarattı. PKK, Almanya'da 2019 yılı içerisinde elini kolunu sallayarak sayısız örgüt çalışmalarında bulunmuş.
KATILIMCI AZALIYOR
Raporda son dönemde PKK etkinliklerine katılımda azalma yaşandığı da belirtiliyor. Raporda, 16 Şubat 2019 Strazburg'da (Fransa) PKK elebaşı Öcalan'ın tutuklanmasının 20. yıldönümünde 7 bin terör örgütü taraftarı bir araya gelirken, 2018'de 11 bin kişi bir araya geldiği vurgulandı. 23 Mart 2019'da Frankfurt am Main'de (Hessen) 25 bin kişinin bir araya geldiğine işaret edilen raporda, 21 Eylül 2019 Maastricht'te (Hollanda) terör örgütü yandaşlarının 7 bin kişiyle eylem yaptıkları aktarıldı.
BİR YILDA 16 MİLYON EURO
Raporda terör örgütünün 2019 yılında Almanya'da 16 milyon Euro topladığı, bu rakamın geçen yıla göre daha fazla olduğu belirtildi. Yine raporda PKK'nın geçen sene Avrupa genelinde topladığı paranın ise 25 milyon Euro'yu geçtiği bilgisi yer aldı. PKK'nın son dönemde Almanya'da özellikle "gençleri endoktrine ederek silahlı mücadele için yanına çekmeye çalıştığına" dikkat çekilerek, bu çabaların Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı ile birlikte arttığı vurgulandı.
280 KİŞİ PKK'YA KATILDI
Raporda Haziran 2013'ten bu yana en az 280 kişinin PKK'ya katılmak için Almanya'dan, Türkiye'nin güneydoğusuna, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye gittiği bilgisi paylaşılırken, bunlardan en az 23'ünün bölgede öldüğü, 135'inin ise tekrar Almanya'ya döndüğü belirtildi. 2019 yılında, PKK'ya katılmış olan en az 4 Alman vatandaşının çatışmalarda hayatlarını kaybettiği belirtilen raporda, "Bunlar, Almanya'dan kişilerin, gerçekten de askeri olarak eğitildikleri ve çatışmalarda kullanıldıklarını ispatlıyor" ifadelerine de yer verildi.
FETÖ'DEN TEK SATIR YOK
Geçen yılki raporda MİT'e çalıştığı öne sürülerek hedef gösterilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yılki raporda yer almadı. İsmailağa Cemaati, Erbakan Vakfı, Milli Görüş, Milli Gazete, Saadet Partisi, Ülkücü Hareket ve Türk Hizbullahı'nın yanısıra Furkan Cemaati hakkında bilgilere de yer verilen raporda, Almanya'yı ikinci vatan ilan eden FETÖ'nün faaliyetlerinden bahsedilmemesi ise dikkat çekti.
MİT HEDEF GÖSTERİLDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Raporda Milli İstihbarat Teşkilatı da hedef gösterildi. MİT'in Almanya'da hem açık kaynaklardan bilgi topladığı, hem de örtülü casusluk faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Almanya'daki Türkiye kökenli toplumun büyüklüğüne, Türk örgütlerinin ve diplomatik temsilciliklerinin sayıca çok olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun MİT'in istihbarat faaliyetleri lehine bir ortam sağladığı iddia edildi.
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