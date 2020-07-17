Gaziantep’teki PKK operasyonunda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

31 ŞAHIS YAKALANMIŞTI

HDP/DBP Gaziantep İl/ilçe Yöneticilerinin, DTP/BDP Nusaybin Belediye Eski Başkanı ve TJA Sözcüsü ile 2 Mahallle Muhtarının da aralarında olduğu toplamda 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yakalanıp gözaltına alınan 15 şahıs hakkında tamamlanan adli tahkikatların akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 6 şahıs adli Kontrol (Ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.