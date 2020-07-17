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Gaziantep’teki PKK operasyonunda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

/KCK-TM örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında ve yöneticileri de var. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Gaziantep’teki PKK operasyonunda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

/KCK-TM örgütlenmesinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik uzun süreli teknik çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenmişti.

31 ŞAHIS YAKALANMIŞTI

/ Gaziantep İl/ilçe Yöneticilerinin, DTP/BDP Nusaybin Belediye Eski Başkanı ve TJA Sözcüsü ile 2 Mahallle Muhtarının da aralarında olduğu toplamda 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yakalanıp gözaltına alınan 15 şahıs hakkında tamamlanan adli tahkikatların akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 6 şahıs adli Kontrol (Ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.

9 ŞAHIS TUTUKLANDI

Aralarında HDP İl Başkanı , HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Belediye Meclis Üyeleri Avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şahıs ise tutuklanarak Gaziantep H ve L tipi kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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