Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın cezası belli oldu!

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı ve eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı yargılandığı davanın 7. Duruşması geçtiğimiz ay gerçekleşmişti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski başyaver Ali Yazıcı, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski Albay Cenk Bahadır Avcı ve avukatları katılmıştı. Davanın karar duruşması olduğu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın geçtiğimiz hafta dosyaya 150 sayfalık yeni bilgi, belge ve iddiaların olduğu bir dilekçe sunduğu öğrenildi. Bu belgeler ardından sanık Ali Yazıcı iddialarla ilgili 5 soruya karşı savunma yapmak için süre talep etmişti.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmada, Sincan Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu olan Mete Semercioğlu tanık olarak dinlenmişti. Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek davada tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Duruşma, karar verilmek üzere 17 Temmuz 2020 günü saat 09:00'a ertelenmişti.

Bugün davanın karar duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ali Yazıcı 'Cumhurbaşkanına suikastten' Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cenk Bahadır ise 'Anayasayı ihlalden' 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.