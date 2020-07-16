FETÖ elebaşının ABD'deki merkezi önünde protesto

FETÖ'NÜN PENSİLVANYA'DAKİ "HAMİSİ" HOWARD BEERS DA ÇİFTLİKTEYDİ

15 Temmuz protestosunun gerçekleştiği anlarda FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde bulunduğu anlaşılan Ross kasabasının eski belediye başkanı Howard. E. Beers, görüntülendi.

Daha önce soruları yanıtsız bırakan ve aracının içine saklanan Beers, iki farklı aracı ile defalarca giriş çıkış yaptığı FETÖ çiftliğinden çıkarken rahat tavırları ile dikkati çekti.

FETÖ elebaşıyla takipçilerinin oyları ile desteklediği, örgütün Pensilvanya'daki "hamisi" olarak tanınan Ross kasabasının eski yöneticisi Howard A. Beers'in 30 yıl boyunca devam ettiği yöneticilik görevi, geçen yılki seçimde yenilmesiyle sona ermişti.

Öte yandan, çiftlik önündeki FETÖ'nün maaşlı güvenlik görevlileri Türk basın mensuplarını protesto boyunca kayıt yaparak ve uyarılarda bulunarak taciz etti.

Silahlı ve üniformalı güvenlikçilerin protestoyla ilgili sık sık bildirimde bulunduğu gözlendi.

FETÖ çiftliğinde bina sorumlusu olan Yusuf Polat isimli FETÖ üyesinin de protesto süresince iki farklı araçla tur atarak kayıt yaptığı görüldü.