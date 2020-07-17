Son dakika: Yarın yasak var mı? 18-19 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM MEB sınav var mı?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.