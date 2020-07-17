Son dakika: Yarın yasak var mı? 18-19 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM MEB sınav var mı?
Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de bazı illerde kısıtlama uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak LGS ve YKS'nin uygulandığı günlede 81 ilde belirli saatlerde kısıtlama uygulandı. Bu gelişmelerin ardıdnan 18-19 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın yasak var mı? 18-19 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu ÖSYM ve MEB sınavı var mı?
Son dakika... 18-19 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirildiği günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, sınav olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, yarın yasak var mı? 18-19 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM MEB sınav var mı? İşte merak edilenler...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB'in takviminde bu hafta sonu sınav bulunmuyor.
ÖSYM'nin takvimine göre, 18-19 Temmuz'da saat 13:45'te Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirilecek.
18-19 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bu hafta sonu yani 18-19 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağının sona erdiği biliniyordu. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.
Kovid-19 tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, görevine başladı.
Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kondisyoner ve bir antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Venezuela'ya tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçak, Ankara'dan havalandı.