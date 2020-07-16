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İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan 1,5 milyon lira değerindeki manevi tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı usulden bozmuştu. Dava, yerel mahkeme olan Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, davalı avukatı Celal Çelik'in 15 Temmuz 2020 tarihinde dilekçe sunarak reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.