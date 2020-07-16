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HDP önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, teslim olmasını sağladığı terör örgütü PKK üyesi kişiyi ailesiyle görüştürdü. Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek terör örgütü PKK üyesinin teslim olması sağlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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HDP önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmasının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmalarının sağlanması için "aile ve birey" görüşmeleri yaptı.

TESLİM OLDU

Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek terör örgütü PKK üyesinin teslim olması sağlandı.

AİLESİYLE BULUŞTU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen aile ile S. buluşturuldu.

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