Büyük Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit okutuldu. İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
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Büyük Çamlıca Camiisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Büyük Çamlıca Camiisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.