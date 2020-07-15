15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Büyük Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

hain darbe girişiminin 4. yılında Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit okutuldu. İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Büyük Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Büyük Çamlıca Camiisi'nde, şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camiisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

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