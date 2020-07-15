Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'da ulusa sesleniş

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

15 Temmuz'u anlamak için ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini görmek gerekiyor. Sinsi projeyi görmek gerekir. Darbenin ilk saatlerinden itibaren milletimiz gerçekleri görmüş ve harekete geçmiştir. Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Dünyada şehadete cesaretle yürüyen hainlerin karşısına dikilen bir başka millet yoktur. İşte bunun için 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. . Beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma şükrediyorum. 15 Temmuz ülkemize işgal girişimiydi. Tekbirler, selalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz, vatanının özgürlüğü için hainleri tepelerle, kendileri üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklarında bırakmıştır.

15 TEMMUZ ÜLKEMİZİ İŞGAL GİRİŞİMİYDİ

15 Temmuz, ülkemizi işgal girişimiydi. Tekbirler, salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursaklarında bırakmıştır.

Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyet'i kuran milletimiz, 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete müsaade etmeyeceğini ilan etmiştir. Bu darbe girişimi milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Üzerimize çöken o kara gecede ülkemizi yükseltmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Biliyoruz ki Türkiye 83 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

"BU MİLLETİN DAHA SÖYLEYECEK SÖZÜ VAR"

Ağaç bahanesinin ardına sığınanlar da çukurlarda bölücülük yapanlar da sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki: Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir. İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların yanında durarak bu duayı aldık. İstanbul'u fethederek bu duayı aldık.