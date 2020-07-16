İyi Partili Türkkan'dan bir skandal daha! Emniyet şeridinden story atan kızı için bu sözleri kullandı

Evinde düzenlediği yılbaşı partisinde erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz günlerde bir skandala daha imza atmış, siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurmuştu.

"O ARABA BENİM ÖZEL ARACIM"

Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan kızının hatasını hafifletmeye çalıştı. Türkkan, kızının sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülere ilişkin "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var. O hatasının bedelini de bir baba olarak ben gereğini kendisine söyledim. Devlet imkanı yok, araçta şoför de benim, kızım da arkada oturuyor" diye konuştu.