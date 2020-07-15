15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Süleyman Soylu 4 yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı!

Bakan Süleyman Soylu 4 yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı darbe girişiminin 4. yıldönümünde terör örgütü ’ye karşı mücadeleye ilişkin rakamları açıkladı. , “Bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
ABONE OL
Bakan Süleyman Soylu 4 yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde önemli bir açıklama geldi. Bakan Soylu, "Bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan o açıklama:

99 BİN OPERASYON YAPILDI

"Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir.

26 BİN TUTUKLU

Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir."

O rapor ortaya çıktı! FETÖ ihanetinin faturası 1.3 trilyon TL O RAPOR ORTAYA ÇIKTI! FETÖ İHANETİNİN FATURASI 1.3 TRİLYON TL
ABDdeki sivil toplum örgütleri FETÖ için kınama mesajı yayımladı ABD'DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ FETÖ İÇİN KINAMA MESAJI YAYIMLADI
İletişim Başkanı Altun’dan: FETÖ ve arkasındaki güçlerin ana hedefi “Erdoğan’sız bir Türkiye İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN: FETÖ VE ARKASINDAKİ GÜÇLERİN ANA HEDEFİ "ERDOĞAN'SIZ BİR TÜRKİYE
Son dakika: Firari Can Dündarın evini satın aldığı iddia edilen avukatların FETÖ davasında karar SON DAKİKA: FİRARİ CAN DÜNDAR'IN EVİNİ SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLEN AVUKATLARIN FETÖ DAVASINDA KARAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA