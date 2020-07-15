Bakan Süleyman Soylu 4 yıllık FETÖ bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde önemli bir açıklama geldi. Bakan Soylu, "Bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan o açıklama:

99 BİN OPERASYON YAPILDI

"Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir.

26 BİN TUTUKLU

Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir."