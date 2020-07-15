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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı: Bayrağımızın altında demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain darbe girişimi gecesi hastaneye getirilen yaralı vatandaşın Türk bayrağını bırakmadığı görüntüleri paylaşarak, " gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı: Bayrağımızın altında demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yaşandığı geceye dair bir görüntüyü Twitter'dan paylaştı.

Darbe girişimi gecesi bir hastaneye getirilen yaralı vatandaşın sedye üzerindeyken Türk bayrağını bir an olunsun elinden bırakmadığı görüntüleri paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan 15 Temmuz mesajı: Bayrağımızın altında demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 15 TEMMUZ MESAJI: BAYRAĞIMIZIN ALTINDA DEMOKRASİYE İNANÇLA HEP BİR VE GÜÇLÜYÜZ

"15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz."

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