CHP'li Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine destek verdiği tweetleri silmedi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anmalar yapıldı.

Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz gecesi attığı iletilerde yeniden gündeme geldi. Kaftancıoğlu'nun hain girişimi yapan Fetullahçı Terör Örgütü'ne ses çıkarmaması dikkat çekti.

DARBECİLERİ DEĞİL, DİRENEN HALKI HEDEF ALDI

Sosyal medyadan attığı iletiler arasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkan halk için yazdıkları tepki çekti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE FETÖ'YE DESTEK VERDİ

16 Temmuz 2016 saat 01.43'te Kaftancıoğlu,"Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?" diyerek FETÖ'ye destek verdi.

Kaftancıoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihli 23.12 sularında "Alın size Nur topu gibi bir mağduriyet daha" diye yazdı. 16 Temmuz 2016 tarihinde ise Kaftancıoğlu bir başka tweet attı. Bu iletide Kaftancıoğlu, "Dini nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece…" dedi.

İFTİRA DA ATTI, DARBE YANLISI OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde boğaz kesimi olmadığı halde Kaftancıoğlu, şunları belirtti: "Tekbir getirecek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin!"

DAMLA KAYA - SABAH