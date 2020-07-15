Yunanistan'dan Türkiye'ye alçak tehdit

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

"AB, İSTERSE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR SORUN YARATABİLİR"

Katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulunan Dendias, "Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor" diye konuştu.