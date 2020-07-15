Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, "Milletimiz tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazanmıştır. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum." dedi.

Erdoğan, "O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır" ifadelerini kulladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz. Vatanı, milleti, vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum.Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum.

ANNEYİ BABAYI TESELLİ EDECEK BİR MAHİYETTE HİÇBİR SÖZ YOKTUR

Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum.

SADECE YAŞAYANLAR ANLAYABİLİR

Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin.

"BU MİLLETİN DE CANINDAN BİR PARÇADIR"

Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize, Türkiye Cumhrubaşkanı sıfatı ile minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından bir parçadır. Özellikle yetim ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. Milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

"HEP KONUŞULACAK BİR ZAFER KAZANMIŞTIR"

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un o veciz ifadesi ile 'Bir günü bir asra bedel' anlar olur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları karşısında istikbaline sahip çıkan milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir. FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldık.

"KENDİ İMKANLARIYLA KAYNAĞINDA…"

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır. 15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra, ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla haklılığımızı ortaya koyduk. Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri, kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir.

"FETÖ'CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ "

251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işlediği cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.

Dost ve kardeş ülkeler örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne yükseliyor.

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK HER TÜRLÜ SİYASİ HESABIN ÜSTÜNDEDİR

15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Devletimiz her türlü sıkıntısında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır.

15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplanmıştır. Toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına uygun şekilde kullanılmasını temin için geçen sene Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da, şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.

1000'ER TL NAKDİ DESTEK UYGULAMASI BAŞLATMIŞTIR

Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla, vakfımız kaynaklarıyla aylık 1000'er TL nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdık. Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum"