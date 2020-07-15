15 Temmuz şehitleri KKTC’de anıldı

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, 20 Temmuz 1974'te adada ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini de vurgulayarak, "Başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.