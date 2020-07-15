15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz'da şehitler ve gaziler saygıyla anılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte merak edilenler...
15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dördüncü yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz'da en çok merak edilenlerden biri de, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağıydı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte cevaplar...
15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İETT otobüsleri ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek.
15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.
Metrobüs hattında da araçlar, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. Saat 06.00 ile 11.00 arasında 30 saniyede bir, 12.00 ile 20.00 arasında 25 saniyede bir, 21.00 ile 23.00 arasında 35 saniyede bir, 23.00 ile 00.00 arasında 60 saniyede bir, 00.01 ile 02.00 arasında 4 dakikada bir, 02.00 ile 05.00 arasında da 8 dakikada bir sefer düzenlenecek.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde:
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı "Kahramankazan" olarak değişti.