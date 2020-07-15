15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dördüncü yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz'da en çok merak edilenlerden biri de, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağıydı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte cevaplar...

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İETT otobüsleri ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek.

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.