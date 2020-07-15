Duygulandıran 15 Temmuz şiirleri! WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook 15 Temmuz resimli mesajlar

15 Temmuz şiirleri ve mesajları... 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti. Vatanını kahramanca savnarak şehit düşen vatandaşlarımız ve gazilerimiz saygıyla anılıyor. Demokrasi destanı, dördüncü yılında paylaşılan 15 Temmuz şiirleri, 15 Temmuz mesajları ve 15 Temmuz sözleriyle yeniden hatırlanıyor. İşte duygulandıran 15 Temmuz şiirleri ve WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook 15 Temmuz resimli mesajları...

15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!