Duygulandıran 15 Temmuz şiirleri! WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook 15 Temmuz resimli mesajlar
15 Temmuz şiirleri... 15 Temmuz 2016 tarihinde, bayrağımıza, hür irademize ve birliğimize yapılan hain saldırı sonucu 251 vatandaşımız şehit oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılında kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'da paylaşılabilecek şiirler ve mesajları sayfamızda derledik. İşte duygulandıran 15 Temmuz şiirleri ve WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook 15 Temmuz resimli mesajları...
15 Temmuz şiirleri ve mesajları... 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti. Vatanını kahramanca savnarak şehit düşen vatandaşlarımız ve gazilerimiz saygıyla anılıyor. Demokrasi destanı, dördüncü yılında paylaşılan 15 Temmuz şiirleri, 15 Temmuz mesajları ve 15 Temmuz sözleriyle yeniden hatırlanıyor. İşte duygulandıran 15 Temmuz şiirleri ve WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook 15 Temmuz resimli mesajları...
15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken
Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla Korkutamaz
15 TEMMUZ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İlkan
DEMOKRASİ BİRLİĞİ
On beş Temmuz Gecesi
Sardı her tarafı bombaların sesi
Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi
Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi
Bayrak düşmedi yerlere
Her zaman gönüllerde
Çok şehit verdik o gece
Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde
O gece bozulmadı birlik
Çabalar sonucu düşmanı gönderdik
Biz yenilmez bir ülkeyiz
Bunu da düşmana biz öğrettik
Esma Aydın
15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ
* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
* Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.
* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.
* 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!
* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.
* Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.
* Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
* Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.
* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.
* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)
* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
* VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.
* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.
* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.
* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.