15 Temmuz mesajları 2020: Duygu dolu, en güzel resimli 15 Temmuz anma sözleri ve mesajları

15 Temmuz mesajları... Milletimizin demokrasiye ve özgürlüğe bağlılığını bir kez daha göstermiş olduğu 15 Temmuz 2016 gecesinde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz saygıyla anılıyor. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde paylaşılabilecek duygu dolu sözleri sayfamızda derledik. İşte duygulandıran, en güzel ve anlamlı resimli 15 Temmuz anma sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.